Сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала
Хоккеисты сборной России одержали победу над командой Финляндии в заключительном матче, благодаря чему заняли второе место по итогам турнира.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Сборная России по хоккею победила Финляндию в заключительном матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0.
Автором обоих голов стал нападающий национальной команды Антон Слепышев.
Так, россияне заняли второе место в турнирной таблице, уступив лишь хоккеистам из Швеции. Третьими стали финны, а команда Чехии заняла четвертое место.