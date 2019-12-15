Слуцкий объяснил, почему он никогда не возглавит «Спартак»

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой футбольный клуб РПЛ он никогда не возглавит.

«Табу в России, куда не пойду никогда? Это вопрос про “Спартак”. Это было бы неправильно со всех сторон: с точки зрения клуба, с точки зрения болельщиков, с точки зрения руководства той команды, которой принадлежит часть моего сердца. Я говорю о ЦСКА. Так что это было бы неправильно», - заявил тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

В России Слуцкий работал с «Крыльями Советов» и московским клубом ЦСКА. Наиболее успешный период его тренерской карьеры связан с армейцами, с этой командой специалист проработал с 2009 по 2016 годы. Вместе с московским клубом тренер три раза выигрывал чемпионат России и дважды над головой поднимал национальный Кубок.

Напомним, 30 ноября российский специалист ушел из голландского «Витесса», его Слуцкий возглавлял с лета 2018 года по конец ноября 2019-го. Перед отставкой тренера команда проиграла в пяти играх подряд.

До «Витесса» тренер работал в «Халл Сити». На тот момент эта команда выступала в Чемпионшипе.