Загитова объяснила слова о приостановке спортивной карьеры

Российская фигуристка Алина Загитова не собирается завершать карьеру. Об этом спортсменка заявила в своем Instagram.

Она признала, что накануне давала интервью, в котором говорила о том, что готова приостановить карьеру. Однако, по словам Загитовой, так вышло из-за того, что фигуристка сильно волновалась.

«Не совсем получилось четко донести свои мысли. Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю», - пишет она.

Напротив, Загитова намерена тренироваться еще больше и упорнее, так как, по признанию спортсменки, она хочет «быть на высшем месте на пьедестале».

Известно, что Алина Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при. Кроме того, она не будет участвовать и в чемпионате России, который пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске. Однако это не означает, что фигуристка планирует «останавливаться и тем более "уходить"», заверила в заключение она.