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Скандал продолжается: Плющенко заявил, что Тутберидзе берет только готовых детей, «чтобы не париться»

Александра Арсентьева
14:22 15.12.2019
Напомним, команда Тутберидзе раскритиковала позиции Плющенко и Тарасовой, которые прокомментировали решение Загитовой прервать выступления.
Скандал продолжается: Плющенко заявил, что Тутберидзе берет только готовых детей, «чтобы не париться»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Фигурист Евгений Плющенко ответил на обвинения в переманивании спортсменов от тренера Алины Загитовой Этери Тутберидзе.

Плющенко признался, что столкнулся с большим количеством вопросов от журналистов после высказывания Тутберидзе. Он отметил, что только прокомментировал приостановление карьеры Загитовой и назвал реакцию на его высказывания со стороны команды Тутберидзе в социальных сетях хамской. Спортсмен особое внимание уделил обвинениям в свою сторону в переманивании фигуристов у других специалистов.

«Никогда не пытался заманить Алину в свою команду. Тем более унижая вас. Понимаю, что очень легко моделировать поведение других людей, судя по себе», - написал Плющенко на своей странице в Instagram.

По его словам, Загитова несколько раз просила Плющенко на шоу в Японии что-то ей подсказать. Спортсмен дал ей несколько профессиональных советов, в том числе осваивать четверные прыжки.

Также Плющенко заступился за тренера Татьяну Тарасову.

«Никакая даже самая пронзительная степень вашей неудовлетворенности и досады не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой, гения и великого тренера», - заявил в своей публикации в социальной сети фигурист.

Кроме того, Плющенко обвинил Тутберидзе в том, что ее команда берет только «готовых детей», а не воспитывает спортсменов «с нуля».

«Всем известно, что команда Тутберидзе берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться», - добавил он.

Напомним, 14 декабря на странице в Instagram команды Тутберидзе появился пост, где были раскритикованы позиции Плющенко и Тарасовой, которые прокомментировали решение Загитовой прервать выступления.

Тринадцатого декабря 17-летняя фигуристка объявила, что собирается взять паузу и не участвовать в соревнованиях до конца сезона. Она добавила, что продолжит тренировки, а зрители могут ее увидеть в ледовых шоу.

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