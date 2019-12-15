Женская сборная России по гандболу взяла бронзу чемпионата мира

Женская российская сборная одержала победу над командой Норвегии со счетом 33:28 в игре за третье место на чемпионате мира по гандболу, который проходит в японском Кумамото.

Самыми результативными игроками матча стали россиянка Анна Вяхирева, норвежки Эмили Арнтцен и Стине Бредал Офтедал, в их активе по семь мячей.

Российские спортсменки впервые завоевали бронзу мирового турнира. До этого в активе сборной РФ были четыре золотые медали мировых первенств (2001, 2005, 2007, 2009). Кроме того, в активе наших гандболисток - золото Олимпиады-2016, серебро Игр-2008, две серебряные (2006, 2018) и две бронзовые (2000, 2008) медали европейских чемпионатов.

Чемпионат мира закончится в воскресенье финальной игрой между командами Испании и Нидерландов.