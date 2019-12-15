Конькобежец Кулижников выиграл золото на дистанции 1000 м на этапе КМ в Японии

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников на этапе Кубка мира в японском Нагано одержал победу на дистанции 1000 метров.

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 8,454 секунды, тем самым установив новый рекорд катка.

Второе место и серебро достались Каю Фербаю из Нидерландов (1.08,676), третье время показал также его соотечественник Хайн Оттерспеер (1.08,956).

Россиянин Виктор Муштаков преодолел дистанцию пятым (1.09,145), а Артем Арефьев пришел 15-м (1.10,607).

Победа Кулижникова стала первой личной для спортсмена после возвращения к международным соревнованиям после повреждения мышц голеностопа.