Конькобежец Кулижников выиграл золото на дистанции 1000 м на этапе КМ в Японии
Россиянин установил новый рекорд катка, пробежав дистанцию за 1 минуту 8,454 секунды. Второе и третье места достались представителям Нидерландов.
© Фото: Erik Pasman, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников на этапе Кубка мира в японском Нагано одержал победу на дистанции 1000 метров.
Российский спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 8,454 секунды, тем самым установив новый рекорд катка.
Второе место и серебро достались Каю Фербаю из Нидерландов (1.08,676), третье время показал также его соотечественник Хайн Оттерспеер (1.08,956).
Россиянин Виктор Муштаков преодолел дистанцию пятым (1.09,145), а Артем Арефьев пришел 15-м (1.10,607).
Победа Кулижникова стала первой личной для спортсмена после возвращения к международным соревнованиям после повреждения мышц голеностопа.