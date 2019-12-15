Команда Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

Команда тренера Алины Загитовой Этери Тутберидзе резко ответили на критику Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко, которые прокомментировали завершение спортивной карьеры фигуристки.

Сначала тренерский штаб обратился к тренеру Татьяне Тарасовой.

«За три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять», - написано в записи на страничке команды в Instagram.

Напомним, что Татьяна Тарасова выразила сожаление, о том, что продолжительной жизни спортивной чемпионки измеряется тремя программами.

«Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе», - такие слова звучат в адрес Плющенко.

По мнению Плющенко, «Загитова выбирает тренеров», которые обеспечат ей внимание, достойное олимпийской чемпионки.

Руководство пожелало ему воспитать хотя бы одного спортсмена и посоветовало для этого посещать тренировочный процесс.

Остальных «любителей и доброжелателей» попросили уважать решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, «который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь».

© teamtutberidze_ Instagram

Сама Загитова поставила лайк под данным постом.

Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Алины Загитовой, не удивилась решению спортсменки временно приостановить карьеру. Она объяснила, что ее подопечная на протяжении полутора лет озвучивала это желание.