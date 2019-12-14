Плющенко считает, что Загитова выбирает тренеров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала паузу в карьере, поскольку ей необходимо больше внимания и она определяется с тренерами. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Как он рассказал ТАСС, Загитова, возможно, перейдет в другую группу к другим тренерам. Поэтому данный вариант он не убирает.

«Пауза в выступлениях Алиной взята, в том числе, и для того, чтобы определиться с тренерами. Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше - впереди еще много времени, а она мощный спортсмен», - подчеркнул Плющенко.

Фигурист отметил, что и у него были неудачи, также в Гран-при, после которого он смог выиграть чемпионат мира.

Напомним, ранее Алина Загитова заявила, что приостанавливает соревновательную карьеру, но будут продолжать тренироваться. В декабре она снялась с показательных выступлений в финале Гран-при по медицинским причинам.

Президент Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Горшков сообщил, что Загитова остается в российской сборной по фигурному катанию.