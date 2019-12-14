Загитова остается в сборной России по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Горшков.

Ранее 17-летняя спортсменка заявила, что намерена приостановить свою соревновательную карьеру, но будет продолжать тренировки и не уходит из большого спорта. По словам Загитовой, она хочет вернуть желание выходить на лед.

«Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остается в составе сборной России», - пояснил Горшков.

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в 2018 году в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Она обладает золотыми медалями ЧМ (2019) и ЧЕ (2018), а также она победила в финале Гран-при сезона-2017/18, стала второй на этапе Гран-при во Франции, третье – на этапе в Японии в этом году.

Тренер спортсменки Этери Тутберидзе не удивилась этому решению, поскольку Загитова уже полтора года говорила о своем желании приостановить карьеру.