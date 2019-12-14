Боксер Чудинов стал обладателем пояса WBA Gold

Во время поединка за второстепенный пояс WBA Gold во Владикавказе экс-чемпион мира по версии WBA Федор Чудинов стал обладателем титула континентального чемпиона WBA в весовой категории до 76,2 кг, одолев бывшего чемпиона мира французского спортсмена Хассана Н’Жикама.

По ходу всего поединка российский боксер демонстрировал активный прессинг в отношении соперника, в то время как Н’Жикам в основном передвигался по рингу, из-за чего во второй половине боя устал, сообщает RT.

Судейская коллегия единогласно зафиксировала лидерство Чудинова с оценками - 120:108, 120:108, 119:109.

Для 32-летнего россиянина это уже 22 победа в карьере