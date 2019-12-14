Боксер Чудинов стал обладателем пояса WBA Gold
Российский спортсмен единогласным решением судей одолел бывшего чемпиона мира Хассана Н'Дама Н'Жикама.
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Во время поединка за второстепенный пояс WBA Gold во Владикавказе экс-чемпион мира по версии WBA Федор Чудинов стал обладателем титула континентального чемпиона WBA в весовой категории до 76,2 кг, одолев бывшего чемпиона мира французского спортсмена Хассана Н’Жикама.
По ходу всего поединка российский боксер демонстрировал активный прессинг в отношении соперника, в то время как Н’Жикам в основном передвигался по рингу, из-за чего во второй половине боя устал, сообщает RT.
Судейская коллегия единогласно зафиксировала лидерство Чудинова с оценками - 120:108, 120:108, 119:109.
Для 32-летнего россиянина это уже 22 победа в карьере