Бутырская: Загитовой будет тяжело вернуться в большой спорт

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская считает, что Алине Загитовой будет нелегко вернуться в профессиональный спорт после тайм-аута, потому что «заставить себя» будет намного тяжелее.

По ее словам, на решение о возвращении окажут несколько факторов – конкуренция и мотивация.

Так, более юные спортсменки за это время будут прогрессировать и усложнять свое катание, из-за чего конкуренция для нее резко возрастет, пояснила Бутырская.

Что касается мотивации, здесь все дело в том, что «человек выиграл все, что возможно и невозможно».

«Она себя очень долго и много заставляла, и показывала, что она готова, что она все это умеет, делает», - заявила бывшая фигуристка каналу «360».

В случае, если Загитова примет решение не возвращаться в большой спорт, она все равно не расстанется со льдом, изменится лишь формат ее выступлений.

«Она точно также будет выходить на лед, точно также радовать зрителей, также зрители будут приходить на нее, ей аплодировать», - уточнила Бутырская.

В пятницу, 13 декабря, олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Незадолго до этого, 8 декабря, фигуристка отказалась от участия в показательных выступлениях Гран-При в Турине.