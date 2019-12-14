Третьяков взял золото на этапе Кубка мира по скелетону в США
Российский спортсмен показал лучший результат по сумме двух заездов - 1 минута 46,55 секунды.
© Фото: Александр Шеметов РИА Новости
Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем второго этапа Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.
По итогу заездов спортсмен показал лучшее время - 1 минута 46,55 секунды, оставив позади латвийца Мартинса Дукурса (+0,04 )и немца Феликса Кайзингера (+0,42).
Также 34-летней Третьяков оказался на вершине в общем зачете Кубка мира, набрав 425 очков.