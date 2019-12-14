Тарасова уверена, что Загитова больше не вернется в спорт

Алина Загитова не вернется в большой спорт. Такое мнение российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала после заявления 17-летней спортсменки о временной приостановке карьеры.

«Вернется Алина или нет - глупый вопрос, надежды юношей питают. Конечно, я думаю, она не вернется», - сказала Тарасова ТАСС.

Она выразила надежду, что фигуристка «найдет себя» и пожелала успехов в предстоящей интересной творческой жизни. Также тренер заявила, что фигуристка пошла в шоу Татьяны Навки.

«Будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год», - прокомментировала она.

Однако тренер раскритиковала слова Загитовой о том, что она добилась «всего, чего можно» и сравнила ее с Елизаветой Туктамышевой и Евгенией Медведевой, которые в своей спортивной карьере «переживали неудачи», но совершенствовались несмотря ни на что.

«Мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки», - подчеркнула Тарасова.

Свое решение приостановить карьеру на один сезон Алина Загитова объяснила «нежеланием выходить на лед», которое впервые появилось у нее полтора года назад.