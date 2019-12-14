Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге
В первом раунде 35-летний россиянин зажал американца у сетки и провел прием «гильотина».
© Фото: alexandershlemenko, Instagram
В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам RCC 7. В главном поединке вечера экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко одержал досрочную победу над бывшим бойцом UFC Дэвидом Бранчем.
В первом раунде 35-летний россиянин зажал американца у сетки и провел прием «гильотина».
Таким образом, теперь в послужном списке Шлеменко 59 побед и 12 поражений. У 38-летнего Бранча 22 победы и семь поражений.