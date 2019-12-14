Умер олимпийский чемпион Юрий Беляев

Бывший футболист, победитель Олимпиады 1956 года в составе сборной Советского Союза Юрий Беляев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Печальное известие сообщили в пресс-службе ПФК ЦСКА.

В клубе выразили соболезнования семье и близким прославленного футболиста.

Юрий Беляев также является обладателем Кубка СССР 1955 года в составе ЦСКА и трехкратным бронзовым призером чемпионата. После окончания карьеры футболиста Юрий Иванович занимался тренерской деятельностью.