Российский биатлонист Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, стартовав первым, выиграл гонку преследования на 12,5 километра на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. На четырех огневых рубежах действующий обладатель трофея не допустил ни одного промаха.

Также чисто стрелял и лидер российской сборной Александр Логинов, который стартовал третьим. Спортсмен из России финишировал с серебряной медалью.

Бронзу завоевал француз Эмильен Жаклен.

Россиянин Матвей Елисеев, который также боролся за награду в этой гонке, лишил себя подиума, зайдя на один штрафной круг после заключительной «стойки». В соревновании он стал только одиннадцатым.

Этап Кубка мира будет продолжаться до 15 декабря. Мужчины побегут эстафетную гонку, женщин ожидает пасьют.