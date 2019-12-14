Сборная России одержала победу над Чехией на Кубке Первого канала
Решающая шайба, которая сделала российских хоккеистов победителями, была забита в серии послематчевых буллитов.
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Счет был открыт на третьей минуте нападающим Андреем Кузьменко. В том же первом периоде шайбой в ворота чехов отметился Михаил Григоренко.
Во втором периоде игроки сборной Чехии приложили усилия и сравняли счет шайбами двух нападающих Лукаша Седлака и Томаша Филиппи. Затем команда смогла выйти вперед, когда на 48-й минуте форвард Гинек Зогорна отправил еще одну шайбу точно в ворота россиян.
Но вскоре российские хоккеисты сравнялись, благодаря защитнику Игорю Ожиганову, а затем и опередили соперника на одну шайбу, заброшенную Владимиром Ткачевым в серии послематчевых буллитов.
Хоккейный матч прошел в Москве, на ЦСКА-Арене. Главными судьями были Ласси Хейккинен и Кристиан Викман из Финляндии.