Сборная России одержала победу над Чехией на Кубке Первого канала

Счет был открыт на третьей минуте нападающим Андреем Кузьменко. В том же первом периоде шайбой в ворота чехов отметился Михаил Григоренко.

Во втором периоде игроки сборной Чехии приложили усилия и сравняли счет шайбами двух нападающих Лукаша Седлака и Томаша Филиппи. Затем команда смогла выйти вперед, когда на 48-й минуте форвард Гинек Зогорна отправил еще одну шайбу точно в ворота россиян.

Но вскоре российские хоккеисты сравнялись, благодаря защитнику Игорю Ожиганову, а затем и опередили соперника на одну шайбу, заброшенную Владимиром Ткачевым в серии послематчевых буллитов.

Хоккейный матч прошел в Москве, на ЦСКА-Арене. Главными судьями были Ласси Хейккинен и Кристиан Викман из Финляндии.