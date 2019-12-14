Медведева посоветовала хейтерам Туктамышевой «закрыть пищалку»

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала свою коллегу «по цеху» Елизавету Туктамышеву после того, как на нее посыпались гневные комментарии в социальных сетях.

Недоброжелатели ополчились на фигуристку после публикации на Youtube видеоролика, в котором из-за наложенной звуковой дорожки кажется, что Медведева выставлена в негативном свете. Это спровоцировало множество оскорблений и недовольств в комментариях.

Туктамышева опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором пояснила, что не имеет к ролику никакого отношения. Медведева поддержала ее в комментариях.

«Лиза, все будет хорошо! А всем умникам, которые наезжают на нее, лучше закрыть пищалку. Не трогайте и не осуждайте человека за то, чего она не делала», - написала она.

Ранее Туктамышева впервые в карьере исполнила четверной тулуп. Несмотря на то, что элемент был исполнен на тренировке, фигуристку можно считать четвертым человеком в мире, которому он покорился.