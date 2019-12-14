Семак сыграл в футбол с детьми в Африке: видео

Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак сыграл в футбол в Африке. Компанию ему составили местные дети.

Кадры, на которых Семак пасует юным футболистам, опубликовала в сториз своего Instagram его супруга Анна. В ролике тренер легко ударяет по мячу, метко отправляя его то одному, то другому негритянскому мальчику, а они ловко останавливают пасы и чеканят мячом.

Футболист присоединился к жене, снимающей документальный фильм на тему социального неравенства, после того, как «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов. В российском чемпионате образовалась пауза, которой Семак и воспользовался.