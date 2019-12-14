Навка рассказала, почему Загитова взяла тайм-аут в карьере

Фигуристка Татьяна Навка рассказала «Звезде» о планах спортсменки Алины Загитовой.

«Она берет временный тайм-аут, перерыв. У каждого человека свой путь, своя внутренняя интуиция, она наверное устала, она за свои 17 лет выиграла все, что было возможно выиграть фигуристу, спортсмену, она покорила все пьедесталы мировых чемпионатов», - сказала Навка.

По ее словам, Загитова сейчас занята подготовкой к ЕГЭ, девушка хочет поступать в университет.

«Я просто поражаюсь этой мудрой, умной девочке, в свои 17 лет она настолько знает, что ей нужно в этой жизни, я уверена на 100%, что она еще покажет себя. Никто не говорит, что она уходит, она просто берет простую передышку», - отметила Навка.

Напомним, Алина Загитова заявила, что приостанавливает соревновательную карьеру, но будет продолжать тренироваться. В декабре спортсменка снялась с показательных выступлений в финале Гран-при по медицинским причинам.