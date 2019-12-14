Женская сборная России по биатлону взяла серебро на этапе КМ
За нашу команду в эстафете в Хохфильцене бежали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.
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Женская биатлонная сборная стала серебряным призером этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Первое место досталось Норвегии, показавшей время 1 час 10 минут 4,7 секунды.
Российская команда уступила триумфаторам 8,2 секунды. За нашу сборную в эстафете бежали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.
На огневых рубежах россиянки допустили пять огневых промахов, уточняет «Р-Спорт».
Бронза этапа Кубка мира - у Швейцарии, финишировавшей спустя чуть более минуты после Норвегии.