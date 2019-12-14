«Счастья ей во всей дальнейшей жизни»: Алексей Мишин о приостановлении карьеры Загитовой

Независимо от того, выйдет ли еще фигуристка Алина Загитова на соревновательный лед, у нее должна сложиться счастливая дальнейшая жизнь. В этом уверен заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин.

«Я желаю ей счастья во всей ее дальнейшей жизни. Возвратится она или не возвратится, я ей желаю дальнейшего счастья. У нее было счастливое детство, потом - счастливое отрочество. Сейчас у нее - счастливая девичья пора. И я желаю ей, чтобы она была счастлива и дальше, как супруга, как мама. Потом и как бабушка. Чтобы во всей ее длинной жизни не отворачивалось от нее счастье», - заявил специалист в комментарии «Звезде».

На вопрос о том, сложно ли будет Алине Загитовой вновь продолжить карьеру и принимать участие в соревнованиях, Алексей Мишин заметил, что вернуться после перерыва - это большой подвиг. А подвиги делаются только по движению души.

Накануне 17-летняя спортсменка заявила, что намерена приостановить свою соревновательную карьеру, однако она будет продолжать тренировки и не уходит из большого спорта.