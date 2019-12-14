UFC официально подтвердил бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном
Поединок состоится 18 апреля в Бруклине и на турнире UFC 249 будет главным событием вечера.
© Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS.com, Globallookpress, @TonyFergusonxt
Абсолютный бойцовский чемпионат официально подтвердил предстоящий бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Он пройдет 18 апреля в Бруклине и на турнире UFC 249 станет ключевым событием вечера, сообщается на официальной странице чемпионата в Instagram.
Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе, он принимал участие в 28 поединках, в каждом из них одержал победу.
За последний год Нурмагомедов сумел дважды защитить свой титул, сначала одолев ирландца Конора Макгрегора, затем - американца Дастина Порье.