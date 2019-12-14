Загитова объяснила решение приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова объяснила свое решение об окончании спортивной карьеры необходимостью вернуть желание выходить на лед.

«У меня сейчас все есть в жизни, а всегда должно чего-то не хватать, я считаю. Хочу, чтобы у меня вернулось состояние, что я хочу выходить на старт. Меня поймет тот спортсмен, который прошел этот путь», - сказала она в эфире Первого канала.

По словам фигуристки, она выиграла «все, что можно было»: Олимпийские игры, затем – чемпионат мира.

Загитова отказалась выступать на чемпионатах Европы и мира, так как вышла на турниры без отбора.

«Привыкла отбираться по спортивному принципу», - объяснила Загитова.

17-летняя фигуристка подчеркнула, что не уходит из большого спорта. Она останется на льду и продолжит тренировки и выступления в шоу.

Тренер спортсменки Этери Тутберидзе не удивился такому решению Загитовой. По ее словам, фигуристка уже полтора года «просила паузу», чтобы снова захотеть соревноваться.