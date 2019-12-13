Овечкин завоевал награду имени Уэйна Гретцки

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин получил награду имени Уэйна Гретцки от Зала хоккейной славы США.

Хоккеист не смог присутствовать на церемонии награждения, однако пресс-служба передала его комментарий, в котором россиянин заявил, что получить подобный приз является для него огромной честью.

За Александра Овечкина получил приз владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

«Я не могу назвать другого такого хоккеиста, который заслуживает подобную награду больше Овечкина», - подчеркнул Леонсис.

Выступая за «Вашингтон», Овечкин также семь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата. С 2004 по 2019 годы Овечкин сыграл за сборную России на 12 чемпионатах мира, завоевав три золота, два серебра и четыре бронзы.