Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет

Россия лишилась шансов заявить шесть клубов в еврокубки на сезон 2021-2022 года, так как не вышла в плей-офф нынешнего сезона, увеличив отрыв с Португалией в таблице коэффициентов.

«Краснодар» 12 декабря проиграл «Хетафе» со счетом 0:3. Оказавшись на третьей позиции после завершения группового раунда ЛЕ не прошел в плей-офф.

Санкт-Петербургский «Зенит» занял четвертое место в своей группе в Лиге Чемпионов, также как и «Локомотив» .

ЦСКА досрочно потерял шансы на выход в плей-офф и занимает последнее место в группе Н Лиги Европы.

В последний раз отечественные клубы не принимали участие в весенних еврокубковых матчах в сезоне-2001-2002. Таким образом, впервые за 18 лет ни один из российских клубов не сыграет в весенней стадии еврокубков. Это четвертый случай в истории – ранее российские команды не участвовали в сезонах-1994/95, 1996/97 и 1999/00.

В 2021 году для России это обернется потерей шанса вернуться на шестое место в таблице коэффициентов UEFA. Также в еврокубки смогут пройти только пять клубов, две команды - в Лигу чемпионов, одна сыграет в ЛЕ, оставшиеся две – в новом турнире UEFA «Лига конференций».