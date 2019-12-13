Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Тренер Загитовой отреагировала на решение фигуристки приостановить карьеру

Наталия Майорова
22:19 13.12.2019
По словам Этери Тутберидзе, Загитова на протяжении полутора лет говорила о том, что нуждается в паузе.
Тренер Загитовой отреагировала на решение фигуристки приостановить карьеру
© Фото: Naoki Morita AFLO Globallookpress

Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Алины Загитовой, не удивилась решению спортсменки временно приостановить карьеру. Она объяснила, что ее подопечная на протяжении полутора лет озвучивала это желание.

«Те полтора года, которые она выступала в соревнованиях, были сложными. Она просила летом, чтобы ей дали паузу, чтобы снова захотеть соревноваться», - сказала Тутберидзе.

Она также отметила, что Загитова вряд ли сможет без фигурного катания.

«Мы позволили Алине принять это решение для того, чтобы она побыстрее вернулась обратно», - сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

В пятницу, 13 декабря, Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Россиянка добавила, что собирается пропустить чемпионаты России, Европы и мира нынешнего сезона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.12.2019, 12:42
Песков: изменения подхода к Минским соглашениям придется долго анализировать
Дата13.12.2019, 13:48
Санкт-Петербург прикроют новейшие комплексы С-400 «Триумф»
Дата13.12.2019, 21:40
Фигуристка Загитова заявила о приостановке спортивной карьеры
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата13.12.2019, 12:54
Объем перевозок по Северному морскому пути в 2019 году составил около 30 млн тонн
Дата11.12.2019, 17:55
Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:54 В стране и мире
Путин оставил автограф на новейшем грузовике «КамАЗ»
22:41 В стране и мире
Видео
Суд в Киеве отправил подозреваемую в убийстве Шеремета под домашний арест
22:39 В стране и мире
Гололед и дымка: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
22:19 Спорт
Тренер Загитовой отреагировала на решение фигуристки приостановить карьеру
22:05 В стране и мире
В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые заявили, что Черное море превращается в «мутную кашу»
«Мальчик-бродяга»: Андрей Губин вернется на сцену
Видео
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о стократном рукопожатии с Путиным
Видео
Схватка медоеда, питона и шакалов закончилась перетягиваем змеи как каната
Видео
Испытания новейшего ледокола «Арктика»: кадры с воздуха
Видео
Немецкий спортивный юрист объяснил, почему решение WADA по РФ незаконно
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.