Тренер Загитовой отреагировала на решение фигуристки приостановить карьеру

Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Алины Загитовой, не удивилась решению спортсменки временно приостановить карьеру. Она объяснила, что ее подопечная на протяжении полутора лет озвучивала это желание.

«Те полтора года, которые она выступала в соревнованиях, были сложными. Она просила летом, чтобы ей дали паузу, чтобы снова захотеть соревноваться», - сказала Тутберидзе.

Она также отметила, что Загитова вряд ли сможет без фигурного катания.

«Мы позволили Алине принять это решение для того, чтобы она побыстрее вернулась обратно», - сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

В пятницу, 13 декабря, Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Россиянка добавила, что собирается пропустить чемпионаты России, Европы и мира нынешнего сезона.