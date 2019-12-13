Фигуристка Загитова заявила о приостановке спортивной карьеры
Загитова заявила, что не будет выступать на чемпионатах России, Европы и мира нынешнего сезона.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила приостановить спортивную карьеру. Семнадцатилетняя фигуристка заявила, что пропустит предстоящий чемпионат России.
«Сразу хочу пояснить, что без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда я всегда отбиралась по спортивному принципу», - заявила Загитова в эфире Первого канала.
Фигуристка добавила, что остается на льду и продолжит тренироваться.
На прошлой неделе Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при из-за травмы.