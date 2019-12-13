Футбольный клуб ЦСКА переходит под госконтроль
Новый владелец клуба рассчитывает, что это станет временной мерой и для ЦСКА удастся найти новых инвесторов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Владельцем более 75% акций ЦСКА станет ВЭБ из-за долга футбольного клуба перед госкорпорацией. Как отметил глава российской государственной корпорации развития Игорь Шувалов, это временная мера, «чтобы дать возможность развиваться клубу».
В ВЭБ надеются найти новых инвесторов для ЦСКА, однако пока долг клуба за строительство недвижимости, в том числе стадиона и делового центра, будет сконвертирован в акции.
«Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной - по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался», - заявил Игорь Шувалов.
Глава госкорпорации подчеркнул, что ВЭБ рассчитывает привлечь инвесторов в период от одного до трех лет.