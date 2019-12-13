Футбольный клуб ЦСКА переходит под госконтроль

Владельцем более 75% акций ЦСКА станет ВЭБ из-за долга футбольного клуба перед госкорпорацией. Как отметил глава российской государственной корпорации развития Игорь Шувалов, это временная мера, «чтобы дать возможность развиваться клубу».

В ВЭБ надеются найти новых инвесторов для ЦСКА, однако пока долг клуба за строительство недвижимости, в том числе стадиона и делового центра, будет сконвертирован в акции.

«Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной - по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался», - заявил Игорь Шувалов.

Глава госкорпорации подчеркнул, что ВЭБ рассчитывает привлечь инвесторов в период от одного до трех лет.