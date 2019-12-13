Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возвращении пива на стадионы
Авторы документа надеются, что мера позволит увеличить посещаемость стадионов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ernst Wrba, imageBROKER.com, Globallookpress
Пиво могут вернуть на российские стадионы. Сегодня депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, разрешающий продажу хмельного напитка во время футбольных матчей.
Согласно тексту документа, продавать пиво планируется не на всех матчах: исключение составят детские турниры.
Авторы законопроекта надеются, что мера позволит увеличить посещаемость стадионов и направить больше средств на нужды спорта.
Запрет на рекламу, продажу и употребление пива на аренах ввели 14 лет назад. Временно его отменяли в прошлом году, когда в России проходил чемпионат мира по футболу.