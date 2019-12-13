РФС отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности

Президент ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно. Соответствующее решение в пятницу, 13 декабря, приняла комиссия РФС по этике.

Как отметил глава комитета Семен Андреев, Гинер также обязан заплатить штраф в размере миллиона рублей.

«Евгений Гинер может подать апелляцию в течение трех дней после принятия решения. Президент ЦСКА присутствовал на заседании, высказал свою точку зрения. К сожалению, он не дождался решения комитета и покинул заседание», - цитирует его портал «Sports.ru».

Президент ЦСКА наказан за резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, которому он также предложил застрелиться и обвинил во взяточничестве.