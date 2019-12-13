Песков: вопрос проведения в РФ альтернативных Олимпиаде игр в Кремле не обсуждается

В Кремле не обсуждается вопрос о проведении своих Олимпийских игр с привлечением других государств. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, данный вопрос следует задать спортивным властям.

Песков отказался комментировать заявление Валентины Матвиенко о том, что Россия может самостоятельно проводить свои Олимпиады. Однако он согласился с позицией спикера Совета Федерации, что краеугольным камнем российской позиции является защита интересов наших спортсменов.

После того, как исполком WADA единогласно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года, допуск к ним смогут получить только «чистые» атлеты, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.