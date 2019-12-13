ЦСКА победой над «Эспаньолом» завершил выступление в Лиге Европы
Московский клуб потерял шансы на выход в плей-офф еще в прошлом туре.
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Футболисты московского ЦСКА победили испанский «Эспаньол» в матче шестого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч на 84-й минуте забил Никола Влашич.
Эта победа стала первой для армейцев на групповом этапе. В предыдущей встрече ЦСКА проиграл испанскому клубу со счетом 0:2.
Московский клуб потерял шансы на выход в плей-офф еще в прошлом туре. По итогам шести матчей ЦСКА с пятью очками занял последнее место в группе H. Возглавляет группу «Эспаньол» - 11 очков, на втором месте «Лудогорец». Обе команды сыграют в плей-офф Лиги Европы. Третье место в группе занял «Ференцварош».
Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 16 декабря в швейцарском городе Ньон.