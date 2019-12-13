ЦСКА победой над «Эспаньолом» завершил выступление в Лиге Европы

Московский клуб потерял шансы на выход в плей-офф еще в прошлом туре. По итогам шести матчей ЦСКА с пятью очками занял последнее место в группе H. Возглавляет группу «Эспаньол» - 11 очков, на втором месте «Лудогорец». Обе команды сыграют в плей-офф Лиги Европы. Третье место в группе занял «Ференцварош».

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