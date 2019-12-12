В Федерации волейбола РФ посчитали претензии WADA несправедливыми

Претензии членов WADA к российским спортсменам являются несправедливыми. Об этом заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«Такое впечатление, что это решение направлено не только против спорта, а против страны в целом, против флага, против гимна, против России», - сказал Яременко.

Генсек отметил, что, несмотря на то, что российские спортсмены могут выступать под нейтральными цветами, «флаг, гимн и страна всегда останутся в сердце».

Яременко признал, что в связи с решением WADA в федерации были «моменты отчаяния и безысходности», поскольку высказывались предположения, что международные оппоненты могли рассчитывать, что подобные действия ослабят силы сборных России.

«Хочу пожелать, чтобы все эти действия международных организаций и принятые решения какие-то не повлияли на ход подготовки. Давайте будем вместе готовиться и выступать», - подчеркнул Яременко.

Напомним, исполком WADA решил лишить Россию на четыре года права принимать участие в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпиады и Чемпионаты мира под национальным флагом. Кроме того, России запрещено проводить крупные международные турниры.