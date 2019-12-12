Определены все участники плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Определились команды, которые сыграют в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов сезона 2019-2020. Матчи шестого тура группового этапа турнира завершились ночью 12 декабря.

Из каждой группы в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли по две лучшие команды. В шестнадцатую часть финала турнира отправятся клубы, которые заняли третьи места в группах.

Последним участником 1/8 финала стал испанский «Атлетико», который обыграл гостей – московский «Локомотив» - со счетом 2:0.

Таким образом, в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси», испанские «Атлетико», «Барселона», «Валенсия» и «Реал», итальянские «Аталанта», «Наполи» и «Ювентус», немецкие «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд) и «Лейпциг», французские ПСЖ и «Лион».

Борьбу в Лиге Европы продолжат: «Брюгге», «Олимпиакос», «Шахтер», «Байер», «Зальцбург», «Интер», «Бенфика» и «Аякс».

Всех шансов на еврокубковую весну лишились: «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Динамо Загреб», «Локомотив», «Генк», «Салвия», «Зенит» и «Лилль».

«Бавария» набрала максимальные восемнадцать очков в турнире.

Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов сыграют только команды из пяти ведущих европейских чемпионатов.