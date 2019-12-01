«Одни лают и хрюкают, вторые побеждают»: Дзюба о новых оскорблениях в свой адрес

Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба ответил на оскорбления фанатов «Спартака» после победы 1:0 в матче 18-го тура российской премьер-лиги.

«Одни лают и хрюкают, вторые побеждают», - цитирует РИА Новости игрока.

Также он подчеркнул, что главное - это победа, а всем своим недоброжелателям посоветовал «смотреть на табло».



Встреча «Зенита» и «Спартака» состоялась 1 декабря в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Ранее в адрес Дзюбы также поступали оскорбления после победного матча против команды Сан-Марино.