«Одни лают и хрюкают, вторые побеждают»: Дзюба о новых оскорблениях в свой адрес
Нападающий «Зенита» прокомментировал выкрики болельщиков во время встречи со «Спартаком».
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Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба ответил на оскорбления фанатов «Спартака» после победы 1:0 в матче 18-го тура российской премьер-лиги.
«Одни лают и хрюкают, вторые побеждают», - цитирует РИА Новости игрока.
Также он подчеркнул, что главное - это победа, а всем своим недоброжелателям посоветовал «смотреть на табло».
Встреча «Зенита» и «Спартака» состоялась 1 декабря в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Ранее в адрес Дзюбы также поступали оскорбления после победного матча против команды Сан-Марино.