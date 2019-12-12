«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
По итогам группового этапа Лиги Европы в плей-офф вышли «Базель» и «Хетафе».
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
В матче заключительного группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в гостях проиграл «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счетом 3:0.
Голы на свой счет записали защитник испанской команды Леандро Кабрера, нападающий Хорхе Молина и хавбек Роберт Кенеди.
В параллельной встрече 6-го тура «Базель» в домашнем матче обыграл «Трабзонспор» со счетом 2:0.
По итогам группового этапа Лиги Европы в плей-офф вышли «Базель» и «Хетафе», а «Краснодар», занявший третье место, и «Трабзонспор» покинули турнир.