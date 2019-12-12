Колобков: российский спорт переживает трудные времена, но правда на его стороне

Российский спорт переживает не самые простые времена, заявил министр спорта РФ Павел Колобков в ходе вручения Национальной спортивной премии.

«Российский спорт переживает трудное время, давление. Но пока мы едины, мы преодолеем все эти трудности, отстоим честь нашего спорта», - сказал он.

Но он подчеркнул, что справиться с «трудностями» получится, так как «правда на нашей стороне».

«Ведь правда на нашей стороне, нам есть чем и кем гордиться», - прокомментировал Колобков решение WADA.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Это будет касаться и выступления на ЧМ-2022 по футболу, если российская сборная пройдет отбор.

Опротестовать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российским спортсменам РУСАДА может в течение 21 дня в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее Колобков заявил, что у российских экспертов есть основания для оспаривания решения.