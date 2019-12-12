Сборная России по хоккею уступила Швеции на Кубке Первого канала

Сборная России уступила команде Швеции в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.

Встреча прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счетом 3:4.

Шайбы в составе россиян забросили Вадим Шипачев и дублем отличился Кирилл Капризов. У шведов голы на свой счет записали Андре Петерссон, Даниэль Бродин, Мальте Стремвалль и Даниэль Заар.

После третьей пропущенной шайбы у России произошла замена вратаря, и вместо Александра Самонова в игру вступил Илья Сорокин, однако совершить камбэк у нашей сборной не получилось.

В следующем туре сборная РФ встретится с национальной командой Чехии, а шведские хоккеисты сразятся с финнами. Оба матча пройдут 14 декабря.