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«Гордость России»: объявлены лучшие спортсмены и тренер года

Наталья Вальханская
22:15 12.12.2019
Торжественная церемония состоялась в Москве в Театре мюзикла.
«Гордость России»: объявлены лучшие спортсмены и тренер года
© Фото: Александр Вильф, Григорий Сысоев, РИА Новости

Олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира по фехтованию на рапирах Инна Дериглазова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России».

Фехтовальщица была признана лучшей спортсменкой года.

«Это очень значимая награда для меня. Хочется поблагодарить личного тренера, без которого не было бы ни одного моего результата», - сказала Дериглазова.

Спортсменом года стал чемпион мира в плавании на 200 метров брассом Антон Чупков. 

«Большая честь - стать спортсменом года в самой великой и большой стране», - отметил Чупков.

Пловец поблагодарил своего тренера и пожелал всем российским спортсменам новых побед и рекордов.

В категории «Тренер года» победу одержала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

«Я считаю, что это признание всего нашего вида спорта. Всего тренерского коллектива, который работает на победу нашего вида», - цитирует Покровскую ТАСС.

Татьяна Покровская тренирует сборную России с 1998 года. На прошлом чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу российская команда выиграла во все видах программы, завоевав девять золотых наград.

Торжественная церемония состоялась в Москве в Театре мюзикла.

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