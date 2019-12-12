FINA настаивает на том, чтобы оставить ЧМ по плаванию в России

Международная федерация плавания (FINA) будет продолжать настаивать на том, чтобы чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году и чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году прошли в России.

Контракты на проведение состязаний уже подписаны, подчеркнул член бюро FINA Владимир Сальников.

«FINA стоит на том, чтобы оставить чемпионаты мира 2022 и 2025 годов в Казани», - цитирует Сальникова РИА Новости.

Заседание исполкома бюро FINA, на котором обсуждались санкции исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), состоялось в Кувейте. Напомним, среди объявленных ограничений есть пункт о лишении России права на проведение крупнейших международных соревнований в ближайшие четыре года.