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FINA настаивает на том, чтобы оставить ЧМ по плаванию в России

Наталья Вальханская
21:28 12.12.2019
Международная федерация плавания намерена оставить российской стороне право проведения чемпионатов мира 2022 и 2025 годов в Казани.
FINA настаивает на том, чтобы оставить ЧМ по плаванию в России
© Фото: Efe Alberto, Estevez Sipa, Globallookpress

Международная федерация плавания (FINA) будет продолжать настаивать на том, чтобы чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году и чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году прошли в России.

Контракты на проведение состязаний уже подписаны, подчеркнул член бюро FINA Владимир Сальников.

«FINA стоит на том, чтобы оставить чемпионаты мира 2022 и 2025 годов в Казани», - цитирует Сальникова РИА Новости.

Заседание исполкома бюро FINA, на котором обсуждались санкции исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), состоялось в Кувейте. Напомним, среди объявленных ограничений есть пункт о лишении России права на проведение крупнейших международных соревнований в ближайшие четыре года.

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