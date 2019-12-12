Черчесов озвучил условия для возвращения Кокорина и Мамаева в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Хорошо, что эта история закончилась, и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

По его словам, в январе начнутся сборы, они их пройдут, уже будучи такими же игроками. Но чтобы попасть в сборную, им необходимо реально себя проявить на поле и восстанавливать репутацию за его пределами.

В мае Пресненский суд столицы за две драки в Москве отправил Кокорина и Мамаева в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до одного года шести месяцев колонии. В сентябре Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО футболистов, 17 сентября они покинули колонию.

Кокорин после освобождения из колонии подписал новое соглашение с петербургским «Зенитом», а Мамаев, с которым «Краснодар» разорвал контракт, стал игроком «Ростова».