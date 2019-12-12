Черчесов прокомментировал травлю Дзюбы со стороны болельщиков

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оскорбления, которые болельщики нередко отпускают в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.

По словам Черчесова, Дзюба - опытный спортсмен и, помимо этого, давно сформировавшийся человек.

«Способна ли эта травля на него повлиять? Такие моменты могут повлиять на любого человека», - допустил он.

Наставник российской сборной отметил, что он всегда старается с пониманием относиться к фанатам, однако «они не могут все знать».

«Ну нельзя иногда публично рассуждать о том, почему вчера футболист не отыграл до конца матча. А болельщик хочет его видеть. Ну повозмущался он из-за того, что тот не играет, команда одержала победу, и он сразу забыл об этом», - цитирует Черчесова «Чемпионат».

Тренер также подчеркнул, что в подобных ситуациях футболисту всегда оказывает поддержку его команда.

Напомним, оскорбительные возгласы в адрес Дзюбы многократно поступали после матча против команды Сан-Марино и встречи «Зенита» со «Спартаком».