В Удмуртии отстранили от работы тренера за избиение волейболисток

Тренер-преподаватель детской юношеской спортивной школы в Глазове, которая во время волейбольного матча оттаскала своих подопечных за волосы, отстранена от работы.

«С сегодняшнего дня тренер отстранена от своих должностных обязанностей. Проводится служебная проверка, ход которой на контроле Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики», - рассказал ТАСС министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.

Он отметил, что случай произошел в ДЮСШ №2 Глазова, поведение тренера, по мнению министра, недопустимо. Варшавский уточнил, что инцидент случился в 2017 году, но в соцсети видео попало только сейчас.

В среду в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на котором тренер во время матча несколько раз толкает своих подопечных и дергает их за волосы. По данному факту полиция начала проверку.