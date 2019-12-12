«Локомотив» уступил «Атлетико» в финале Лиге чемпионов

В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Атлетико» со счетом 0:2. Встреча прошла в Испании на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Хозяева могли открыть счет уже с первых минут матча. Однако удар Кирана Триппьера с 11-метровой отметки не удался, голкипер «железнодорожников» отразил пенальти.

Еще один назначенный одиннадцатиметровый забил на 17-й минуте Жоау Фелише. На 54-й минуте точку в матче поставил защитник «Атлетико» Аугусто Фелипе.

В этом матче «Железнодорожники» установили антирекорд Лиги чемпионов. По словам испанского статистика Алексиса Мартина-Тамайо, впервые в истории турнира команде было назначено два пенальти за прошедшие 20 минут от начала игры. Об этом он написал в своем Twitter.

Таким образом, команда Юрия Семина набрала три очка, и заняла последнее, четвертое место в группе D. «Атлетико» - на второй позиции в группе, у команды десять очков.

«Локомотив» еще в прошлом туре досрочно прекратил борьбу за еврокубковую весну.