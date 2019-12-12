Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье

Капитан Washington Capitals Александр Овечкин сбил с ног судью в игре регулярного чемпионата NHL против Boston Bruins.

Эпизод случился в третьем периоде. Во время сражения за шайбу в зоне Boston Bruins российский хоккеист столкнулся с одним из главных арбитров матча - Джоном Макайзеком, въехав в него со спины.

В результате инцидента судья получил травму и покинул лед. Игра продолжилась с одним главным арбитром и двумя лайнсменами.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу Washington Capitals.