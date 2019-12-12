Глава IIHF заявил, что будет делать все, чтобы РФ сохранила право на ЧМ по хоккею

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что, несмотря на санкции WADA, организация сделает все, чтобы сохранить международные турниры в России, а именно: мужской чемпионат мира по хоккею-2023, молодежный ЧМ-2023 и женский ЧМ-2021.

Спортивный арбитражный суд (CAS), по его словам, должен принять окончательное решение по данным соревнованиям.

«Ждем решения CAS, будем делать все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России, сдаваться не собираемся. Финальное решение по чемпионатам мира в России примет CAS. Нам остается ждать, это потребует два-три месяца, как я понимаю», - подчеркнул он.

Напомним, исполком WADA 9 декабря решил отстранить Россию от участия в крупных международных спортивных соревнованиях, в том числе Олимпиаде и Паралимпиаде. Кроме того, РФ лишилась права на четыре года проводить большие международные соревнования и подавать заявки на их проведение.