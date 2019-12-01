«Зенит» победил «Спартак» в матче чемпионата России

В Санкт-Петербурге завершился матч Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком». Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.

Первый гол на 21-й минуте первого тайма забил центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов. К сожалению фанатов московской команды, мяч он закатил в собственные ворота. Футболисты из столицы предприняли множество попыток отыграться, однако счет остался неизменным.

Матч оказался неспокойным для Петербурга. Перед началом игры правоохранители задержали около 150 болельщиков «Спартака», которые прибыли в город для поддержки любимой команды. Им вменяется мелкое хулиганство.

Еще одним заметным событием стало выступление Артема Дзюбы и реакция болельщиков на него. Фанаты попытались оскорбить Дзюбу после того, как «Зенит» открыл счет. Для противодействия этому на стадионе включили «глушилки».