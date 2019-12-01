Немецкий дубль: Филипп помог «Динамо» обыграть «Локомотив»

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Первый гол забил немецкий футболист «Динамо» Максимилиан Филипп. После результативной передачи Сергея Паршивлюка, мяч залетел в ворота железнодорожников на 23-й минуте.

На 39-й минуте «Локомотив» сравнял счет. Алексей Миранчук реализовал 11-метровый удар.

В начале второго тайма Филипп забил с пенальти, сделав тем самым дубль, и снова вывел гостей вперед. Время матча закончилось, а счет так и не изменился.

Подарив победу бело-голубым, Филипп стал лучшим игроком матча.

Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает второе место, «Динамо» - шестое. В первой строчке таблицы - «Зенит».