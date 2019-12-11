Сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпиаду без флага

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения», - цитирует его РИА Новости.

Кремлев добавил, что озвученное им решение боксеры сборной поддержали единогласно.

«Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», - заключил генсек федерации.

Напомним, 9 декабря, исполком WADA принял решение лишить Российскую Федерацию на четыре года права принимать участие в спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.

На ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира будут допускаться только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без гимна и флага страны.

Кроме того, РФ на протяжении четырех лет лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.