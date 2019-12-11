Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпиаду без флага

Вадим Иванов
08:33 11.12.2019
Позицию российских сборников озвучил генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев. Он уточнил, что решение было принято спортсменами единогласно.
Сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпиаду без флага
© Фото: Alessandro Di Ciommo, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения», - цитирует его РИА Новости.

Кремлев добавил, что озвученное им решение боксеры сборной поддержали единогласно.

«Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», - заключил генсек федерации.

Напомним, 9 декабря, исполком WADA принял решение лишить Российскую Федерацию на четыре года права принимать участие в спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.

На ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира будут допускаться только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без гимна и флага страны.

Кроме того, РФ на протяжении четырех лет лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2019, 16:50
Шойгу назвал Лужкова незаурядным и целеустремленным руководителем
Дата11.12.2019, 03:50
«Адмирал Эссен» впервые запустил «Калибры» в Черном море: видео
Дата11.12.2019, 08:33
Сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпиаду без флага
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата10.12.2019, 17:51
Эксперт: системы С-400 в Арктике на порядок усилят потенциал ПВО
Дата08.12.2019, 20:50
Непокорный КВ: как пятеро танкистов трое суток отбивались от немцев подо Ржевом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:33 Спорт
Сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпиаду без флага
08:05 Армия
Видео
Более 250 км за 137 секунд: опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
07:45 Армия
Видео
При выполнении успешных стрельб моряки разбирают на сувениры куски капсулы «Калибра»
07:15 В стране и мире
Назван способ предотвратить развитие гипертонии
07:07 ОПК
Экипаж подлодки «Волхов» прибыл в учебный центр ВМФ
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Звериное чутье: стая волков устроила погоню за авто на трассе в Татарстане
Названа возможная причина гибели издателя «Тинькофф Журнала»
Видео
Холодильник для Ленина. Безумные идеи биокосмистов
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
Видео
Плющенко коньком пробил трубу с водой во время выступления
Видео
«Очень тяжело»: Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.